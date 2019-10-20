Боевики снова обстреляли Золотое

Новости Украины:Участок разведения сил на Донбассе был обстрелян.

Российские оккупанты в течение этих суток обстреляли украинские позиции в районе Золотого-4 на Луганщине.

Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 1 раз в Луганском направлении. Оборудованные в районе Золотого-4 опорные пункты подразделений Объединенных сил противник с 7.20 до 7.45 со стороны Первомайска обстреливал из автоматических гранатометов ", - сообщил он.

По данным Прауты, потерь среди украинских военных нет.

Он добавил, что украинские подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.