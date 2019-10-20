В Одесской области во время пожара сгорело двое человек

Новости Украины:В результате пожара повреждены мебель, окно, дверь. Причина возгорания и смерти людей устанавливается.

В городе Балта Одесской области на месте пожара в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 19 октября в 23:50 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Кирова.

Спасатели локализовали пожар около полуночи и ликвидировали в 00:41. На месте пожара найдены два трупа: хозяйки 1956 года рождения и мужчины 1954 года рождения.

В результате пожара повреждены мебель, окно, дверь. Причина возгорания и смерти людей устанавливается.

Как сообщалось ранее, в результате пожара на заводе в Китае погибло четверо.