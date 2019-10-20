Поднялись на верхушку моста ради селфи: полиция задержала любителей экстрим фото

Новости Украины:По словам детей, их товарищ хотел воплотить свою мечту, подняться на мост и сделать фото.

Полицейские сняли с Южного моста в Киеве двух подростков и юношу, которые поднялись на 130-метровую высоту ради селфи.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Около полудня в субботу, 19 октября, полицейским поступила информация о трех неизвестных, которые пытались залезть на Южный мост. Патрульные прибыли по указанному адресу.

"Полицейским удалось добраться на верхушку моста, где они обнаружили трех неизвестных. Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц. Тремя неизвестными оказались два мальчика 12 и 13 лет и 20-летний юноша. По словам детей, их товарищ хотел воплотить свою мечту, подняться на мост и сделать фото", - говорится в сообщении.

В дальнейшем с детьми будут работать инспектора по ювенальной превенции.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге при попытке селфи над затопленным карьером погиб 13-летний подросток, его ровесница была госпитализирована.