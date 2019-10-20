Кличко: Движение в районе Шулявского моста возобновится к вечеру (Видео)

Новости Украины:Кличко сообщил, что прогон Шулявского моста над Проспектом Победы уже установили.

Ограничения на движение транспорта по проспекту Победы в связи с реконструкцией Шулявского моста снимут уже вечером 20 октября.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Прогон нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. Движение транспорта по проспекту Победы откроем сегодня вечером", - отметил он.

Как сообщалось, движение по проспекту Победы ограничили утром 20 октября в связи с реконструкцией Шулявского моста. В КГГА отмечали, что перекрытия ориентировочно продлится до утра понедельника, 21 октября.

Шулявский путепровод закрыли на долгосрочную реконструкцию в марте этого года.