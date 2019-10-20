ДТП в Николаеве: легковушка влетела в столб

Новости Украины:Один человек погиб вследствие ДТП в Николаеве.

В Николаеве легковой автомобиль врезался в бетонный столб, погиб один человек.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"19 октября, в 22:42 на пр. Богоявленском 25-летний водитель автомобиля Opel Vectra… не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом. 25-летний пассажир авто от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.