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В Киеве задержали мужчину ограбившего женщину в Гидропарке

В Киеве задержали мужчину ограбившего женщину в Гидропарке
16:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Правонарушителем оказался 27-летний житель Закарпатской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Полицейские задержали жителя Закарпатья за ограбление женщины в столичном Гидропарке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Днепровское управление полиции поступило сообщение об ограблении киевлянки на территории Гидропарка. Получив ориентировку, патрульные начали поиски злоумышленника. Впоследствии увидели незнакомца, который подходил под предоставленный описание. Во время поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили и изъяли деньги, а сумку, которую он успел избавиться, нашли неподалеку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правонарушителем оказался 27-летний житель Закарпатской области, ранее судимый за аналогичное преступление. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Следователи Днепровского управления полиции объявили злоумышленнику о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет лишения свободы ", - добавили в отделе коммуникации.

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Киев, Полиция, Ограбление, Гидропарк.
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