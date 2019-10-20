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В Черновцах квадроцикл врезался в легковушку, пострадал подросток

В Черновцах квадроцикл врезался в легковушку, пострадал подросток
16:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Во время столкновения транспортных средств травмировался несовершеннолетний пассажир квадроцикла.

В Черновцах квадроцикл столкнулся с автомобилем, в результате чего получил травму подросток. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошла вечером 19-го октября по улице Героев Майдана в Черновцах.

"В результате столкновения квадроцикла и легковушки пострадал 15-летний житель Сторожинецкого района. На месте аварии, сотрудники полиции установили, что управляя квадроциклом, 19-летний житель Сторожинеччины допустил столкновение с автомобилем "Mercedes-Benz" под управлением 44-летнего черновчанина. Во время столкновения транспортных средств травмировался несовершеннолетний пассажир квадроцикла", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника.

"По факту ДТП следователи Шевченковского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование", - добавили в отделе коммуникаций.

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ДТП, Полиция, Черновицкая область, Квадрацикл.
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