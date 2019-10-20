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В Киевской области мужчина умер во время задержания

В Киевской области мужчина умер во время задержания
18:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Мужчина умер во время задержания полицией.

В Киевской области во время задержания правоохранителями мужчине стало плохо и он умер. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.

Указано, что в полицию поступило сообщение о семейной драке в пгт. Барышевка. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

"В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.

Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину — задержанный умер", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что о происшествии сообщили прокуратуру и ГБР. Судебно-медицинский эксперт не обнаружил наличия телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - добавили в отделе коммуникации.

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Киевская область, Задержание, ГБР, Нацполиция.
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