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"Животные - не клоуны": черновицкие активисты провели акцию против цирка-шапито

"Животные - не клоуны": черновицкие активисты провели акцию против цирка-шапито
22:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновцах активисты провели акцию против использования животных в цирке.

В Черновцах почти 30 активистов провели митинг против использования животных в цирке.

Акция состоялась возле передвижного цирка-шапито. Активисты держали в руках плакаты с надписями "Черновцы - за цирк без животных", "Животные - не рабы", "Животные - не клоуны", "Сильные должны защитить слабых" и другие.

Одна из организаторов митинга Анжела Косован заявила, что Киев и ряд других украинских городов запретили цирки с использованием животных. По ее словам, активисты будут обращаться к депутатам Черновицкого горсовета с просьбой рассмотреть на сессии вопрос о введении запрета на деятельность цирков с использованием животных на территории Черновцов.

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Кроме того, активисты в соцсети Facebook призвали высказаться мэра Черновцов в поддержку их инициативы. В дальнейшем Алексей Каспрук опубликовал сообщение, в котором сообщил, что поддерживает акцию "Черновцы - за цирк без животных", а на ближайшем заседании горсовета будет инициировать рассмотрение вопроса о введении запрета на использование животных в цирках.

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Черновцы, Животные, Цирк.
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