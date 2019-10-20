"Животные - не клоуны": черновицкие активисты провели акцию против цирка-шапито

Новости Украины:В Черновцах активисты провели акцию против использования животных в цирке.

В Черновцах почти 30 активистов провели митинг против использования животных в цирке.

Акция состоялась возле передвижного цирка-шапито. Активисты держали в руках плакаты с надписями "Черновцы - за цирк без животных", "Животные - не рабы", "Животные - не клоуны", "Сильные должны защитить слабых" и другие.

Одна из организаторов митинга Анжела Косован заявила, что Киев и ряд других украинских городов запретили цирки с использованием животных. По ее словам, активисты будут обращаться к депутатам Черновицкого горсовета с просьбой рассмотреть на сессии вопрос о введении запрета на деятельность цирков с использованием животных на территории Черновцов.

Кроме того, активисты в соцсети Facebook призвали высказаться мэра Черновцов в поддержку их инициативы. В дальнейшем Алексей Каспрук опубликовал сообщение, в котором сообщил, что поддерживает акцию "Черновцы - за цирк без животных", а на ближайшем заседании горсовета будет инициировать рассмотрение вопроса о введении запрета на использование животных в цирках.