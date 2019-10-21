В Одесской области спасатели ликвидируют пожар на предприятии (Фото)

Новости Украины:Пожарные продолжают бороться с огнем, который охватил порядка тысячи квадратных метров предприятия.

В Раздельнянском районе Одесской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на предприятии по переработке чеснока.

Как проинформировали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 21 октября в 6:57 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Степановка произошло возгорание в здании цеха по переработке чеснока.

По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании склада предприятия по переработке чеснока ООО "Агропатриот".

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному номеру вызова. Спасатели локализовали пожар в 8:38 на площади 1 тыс. кв. м. Ликвидация пожара продолжается. О потерпевших и погибших пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Одессе спасатели ликвидировали пожар на территории мужского монастыря.