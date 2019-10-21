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В аэропорту "Борисполь" обнаружено ядовитое вещество: часть рейсов задержаны

В аэропорту "Борисполь" обнаружено ядовитое вещество: часть рейсов задержаны
21:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: tourister.ru

Новости Украины:Обслуживание в терминалах аэропорта "Борисполь" приостановлено из-за появления летучих вредных веществ.

В международном аэропорту "Борисполь" в понедельник приостановлено обслуживание в терминалах до получения результатов работы комиссии Госслужбы Украины по ЧС после того, как стало известно о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ. В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Обновленная информация ожидается в ближайшее время, необходимо следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.

Украину снова накроет туман - предупреждение ГСЧС

Согласно информации на онлайн табло, в настоящее время задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

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Аэропорт, Борисполь, ГСЧС.
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