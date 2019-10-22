В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе

Новости Украины:18-19 октября ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, в следующие сутки на Луганщине число обстрелов возросло.

"В период с вечера 18-го до вечера 19 октября в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности меньше взрывов - 165 против примерно 485)", - говорится в отчете.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в районах к югу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и к западу от Саханки (неподконтрольная правительству, 97 км к югу от Донецка).

"В период с вечера 19-го до вечера 20 октября СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав в частности меньше взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущими сутками", - сообщили в миссии о ситуации на Донетчине.

Чаще всего режим тишины нарушался в районах восточно-северо-восточнее и восточнее от Майорска (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-западу и западо-юго-западу от Ясиноватой.

"В период с вечера 18-го до вечера 19 октября в Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности меньше взрывов - 14 против примерно 160)", - отмечается в отчете.

Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-востоку от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

В период с вечера 19-го до вечера 20 октября СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 115 взрывов. Большинство взрывов зафиксировано в районах к юго-западу от Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), отмечают в ОБСЕ.