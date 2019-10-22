Скачать
Вторник, 22.10.2019
В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами
Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов
Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов

В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе

В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:18-19 октября ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, в следующие сутки на Луганщине число обстрелов возросло.

"В период с вечера 18-го до вечера 19 октября в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности меньше взрывов - 165 против примерно 485)", - говорится в отчете.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в районах к югу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и к западу от Саханки (неподконтрольная правительству, 97 км к югу от Донецка).

"В период с вечера 19-го до вечера 20 октября СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав в частности меньше взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущими сутками", - сообщили в миссии о ситуации на Донетчине.

Чаще всего режим тишины нарушался в районах восточно-северо-восточнее и восточнее от Майорска (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-западу и западо-юго-западу от Ясиноватой.

"В период с вечера 18-го до вечера 19 октября в Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности меньше взрывов - 14 против примерно 160)", - отмечается в отчете.

Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-востоку от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

Минсоцполитики перечислило почти 183 млн грн на средства реабилитации для лиц с инвалидностью

В период с вечера 19-го до вечера 20 октября СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 115 взрывов. Большинство взрывов зафиксировано в районах к юго-западу от Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), отмечают в ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Обстрелы, Выходные, 18-19 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
03 Евродепутат о разговоре Зеленского с Трампом: Это показывает непрофессионализм
04 Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
05 Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь