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На Николаевщине государству вернули земли стоимостью более 110 миллионов

На Николаевщине государству вернули земли стоимостью более 110 миллионов
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На Николаевщине прокуратурой предъявлено около 300 исков о возвращении в государственную собственность земель прибрежной защитной полосы Черного моря.

В Николаевской области прокуратура предъявила около 300 исков о возврате в госсобственность земель защитной полосы Черного моря и лиманов. Уже возвращено более 135 га стоимостью свыше 110 млн грн. Об этом в Facebook информирует пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«На Николаевщине, начиная с 2016 года, прокуратурой предъявлено около 300 исков о возвращении в государственную собственность земель прибрежной защитной полосы Черного моря, лиманов и лесохозяйственного назначения. Из них почти 200 рассмотрено и удовлетворено. По результатам рассмотрения в собственность государства возвращено более 135 га земель стоимостью свыше 110 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях Березанский районный суд поддержал позицию Николаевской местной прокуратуры №1 и отменил незаконное решение Коблевского сельсовета. В частности, признано недействительным и отменено свидетельство о праве собственности на земельный участок площадью 0,082 га стоимостью почти 100 тыс. грн. Суд обязал вернуть расположенный в границах прибрежной защитной полосы Черного моря в с. Коблево участок в собственность государства.

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Установлено, что указанный участок государственного лесного фонда был отведен в частную собственность с нарушениями земельного, лесного, водного и градостроительного законодательства. Реагируя на нарушения, местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, который удовлетворен в полном объеме.

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Земля, Николаевщина, Государство, 110 миллионов.
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