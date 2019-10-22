ОБСЕ выявила на оккупированной Луганщине 36 танков и 100 БМП

Новости Украины:В оккупированных районах Луганской области беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 36 танков и почти 100 военных бронированных машин, размещенных с нарушением Минских

В соответствии с таблицей "вооружение, которое было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения", 18 октября на "учебном полигоне" близ н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска) БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ обнаружил 22 танка Т-64.

В этом районе беспилотник также зафиксировал минимум 48 боевых машин пехоты (БМП-1 - 40 единиц, БМП-2 - восемь).

На другом "учебном полигоне" близ н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) БПЛА наблюдателей обнаружил 14 танков Т-64 и восемь самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), девять буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и пять противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Кроме того, в этом районе беспилотник зафиксировал по меньшей мере 50 боевых бронированных машин (типа БМП).