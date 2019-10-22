Тепло до +24° и туман: синоптики дали осенний прогноз на вторник

22 октября, погоду в Украине будет продолжать определять очень теплая воздушная масса.
Во вторник ожидается без осадков. Ночью и в первой половине дня - туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, на западе страны и побережье морей до 12°; днем 15-20°, в западных областях - до 23°.
В Киеве также без осадков и туман; температура ночью 7-9°, днем 17-19°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 октября самая высокая температура днем была 21,8° в 1891 году, самая низкая ночью -7,3° в 1892 году.
Прогноз погоды на вторник, 22 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, небольшая облачность
Львов – +20...+22, небольшая облачность
Ивано-Франковск – +20...+22, небольшая облачность
Тернополь – +20..+22, небольшая облачность
Черновцы – +19...+21, небольшая облачность
Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность
Луцк – +20...+22, небольшая облачность
Ровно – +19...+21, небольшая облачность
Житомир – +18...+20, небольшая облачность
Винница – +18...+20, небольшая облачность
Одесса – +16...+18, небольшая облачность
Николаев – +18...+20, небольшая облачность
Херсон – +19...+21, небольшая облачность
Симферополь – +19...+21, небольшая облачность
Кропивницкий – +17...+19, небольшая облачность
Черкассы – +17...+19, небольшая облачность
Чернигов – +16...+18, небольшая облачность
Сумы – +17...+19, небольшая облачность
Полтава – +17...+19, небольшая облачность
Днепр – +17...+19, небольшая облачность
Запорожье – +16...+18, небольшая облачность
Донецк – +16...+18, небольшая облачность
Луганск – +17...+19, небольшая облачность
Харьков – +17...+19, небольшая облачность
Киев – +17...+19, небольшая облачность
Прогноз погоды на 22 октября
Прогноз погоды на 23 октября
В среду, 23 октября, в Украине без осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° ; днем 17-22°, на крайнем западе до 25°.
В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла; днем 19-21°.
В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.