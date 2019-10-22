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Вторник, 22.10.2019
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Тепло до +24° и туман: синоптики дали осенний прогноз на вторник

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Тепло до +24° и туман: синоптики дали осенний прогноз на вторник
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине со вторника не перестанет радовать комфортной температурой с густым туманом по утрам.

22 октября, погоду в Украине будет продолжать определять очень теплая воздушная масса.

Во вторник ожидается без осадков. Ночью и в первой половине дня - туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на западе страны и побережье морей до 12°; днем 15-20°, в западных областях - до 23°.

В Киеве также без осадков и туман; температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 октября самая высокая температура днем была 21,8° в 1891 году, самая низкая ночью -7,3° в 1892 году.

Прогноз погоды на вторник, 22 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, небольшая облачность

  • Львов – +20...+22, небольшая облачность

  • Ивано-Франковск – +20...+22, небольшая облачность

  • Тернополь – +20..+22, небольшая облачность

  • Черновцы – +19...+21, небольшая облачность

  • Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность

  • Луцк – +20...+22, небольшая облачность

  • Ровно – +19...+21, небольшая облачность

  • Житомир – +18...+20, небольшая облачность

  • Винница – +18...+20, небольшая облачность

  • Одесса – +16...+18, небольшая облачность

  • Николаев – +18...+20, небольшая облачность

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность

  • Симферополь – +19...+21, небольшая облачность

  • Кропивницкий – +17...+19, небольшая облачность

  • Черкассы – +17...+19, небольшая облачность

  • Чернигов – +16...+18, небольшая облачность

  • Сумы – +17...+19, небольшая облачность

  • Полтава – +17...+19, небольшая облачность

  • Днепр – +17...+19, небольшая облачность

  • Запорожье – +16...+18, небольшая облачность

  • Донецк – +16...+18, небольшая облачность

  • Луганск – +17...+19, небольшая облачность

  • Харьков – +17...+19,  небольшая облачность

  • Киев – +17...+19, небольшая облачность

Прогноз погоды на 22 октября

Прогноз погоды на 23 октября

В среду, 23 октября, в Украине без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° ; днем 17-22°, на крайнем западе до 25°.

В Киеве осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла; днем 19-21°.

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2019: все знаки Зодиака

В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.

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Погода, Укргидрометцентр, Туман, Прогноз погоды.
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