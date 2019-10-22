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Гороскоп на сегодня, 22 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Эмоционально нестабильный день. Избегайте импульсивности и непродуманных действий.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Овнов 

    У Овнов в этот день вероятны мелкие неприятности и переживания, связанные с детьми. Вероятно, малыш может проколоть на улице мяч или потерять любимого плюшевого мишку. Ваша главная задача — его утешить. Ведь в жизни так много разных неприятностей!

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Тельцов 

    Вам срочно понадобятся свежие идеи. Не упрямьтесь, вам нужна помощь. Но не забывайте, что истина рождается в споре, так что просто передайте инициативу коллегам по работе.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Близнецов 

    На этот день ничего не загадывайте. Сейчас идет не самый удачный период. Иногда вам будет казаться, что в каких-то вопросах вы топчетесь на месте, а в некоторых случаях — даже пятитесь назад. Конечно, оптимизма это не прибавит, но на данном этапе плыть против течения вам окажется не по силам.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Раков

    Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же — рискуете остаться при разбитом корыте.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Львов   

    Сегодня звезды советуют Льву быть откровенным со своими знакомыми противоположного пола — даже если знакомство только-только состоялось. Честность, искренность, душевность, открытость — эти качества сегодня будут цениться в общении больше всего.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Дев  

    Пора обратить внимание на то, как вы выглядите. Не то чтобы это имело такое уж большое влияние на вашу успешность в делах, но на вашу самооценку повлияет точно, а ее повышение еще никому не вредило. Вы не исключение.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Весов 

    Никаких неблагоприятных событий в этот день произойти не должно, поэтому вы можете смело планировать своё время так, как вам захочется. Постарайтесь сейчас решить вопросы, до которых раньше не доходили руки. Полученным результатом вы останетесь довольны.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вы станете рассеянными. Это может вызывать путаницу и сбои в работе, не говоря уже о домашних делах. Не стоит брать на себя слишком много ответственности. Стоит позволить себе отдохнуть и развлечься, если это необходимо.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Стрельцов 

    Ваша чрезмерная занятость обратно пропорциональна вашему душевному самочувствию. Вы становитесь слишком раздражительны, так что вашим близким надо будет проявлять немалую чуткость в отношениях с вами. Пожалейте и себя, и их, найдите золотую середину, благодаря которой всем будет комфортно.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Козерогов

    Огромное количество мелких накладок может случиться этим утром. Будь сдержаннее, терпимее, постарайтесь выслушивать людей, не перебивая их. Чересчур, логическое отношение к происходящему вокруг сделает Козерога негибким.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Водолеев 

    Сегодня не стоит покупать нечто дорогостоящее, надеясь на помощь вашего благодетеля, друзей или кредиты. Увы, в ближайшее время денежных вливаний не предвидится, и вам придётся войти в режим экономии.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 октября 2019 для Рыб

    Этот день благоприятен для того, чтобы привести свой внутренний мир в гармоничное состояние. На профессиональную сферу деятельности можете не затрачивать много энергии и времени. Зато компенсацию сможете получить при общении с любимым человеком.

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