Экологи развеяли миф о смоге над Украиной

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08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Туманы действительно могут способствовать накоплению загрязняющих воздух веществ, однако высокие уровни оксида углерода не зафиксированы.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, как головная организация по вопросам методического руководства сетью наблюдений за химическим загрязнением окружающей среды сообщает, что по данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах", – говорится в сообщении на сайте обсерватории в в понедельник вечером.

В частности, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0, 8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

"Вообще, за последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались, как высокие на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", – подчеркнули метеорологи.

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В обсерватории подтвердили, что туманы и приземные инверсии, когда образуется задерживающий слой воздуха, действительно могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Ранее в понедельник в соцсетях распространилась информация о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах на всей территории Украины.

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Воздух, Туман, Смог, Центральная геофизическая обсерватория.
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