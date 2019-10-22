Возвращались с суда: в Крыму задержали троих крымских татар

Новости Украины:У Керченского моста сотрудники российского МВД задержали троих крымских татар.

Сотрудники МВД РФ задержали троих крымских татар, которые возвращались после судебного заседания из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", троих крымских татар задержали сегодня после 3.00 на автодороге в районе Керченского моста.

Сотрудники МВД РФ остановили микроавтобус, на котором татары возвращались после участия в судебном процессе в Южном окружном военном суде в качестве слушателей.

"Трое пассажиров микроавтобуса: Османов Ансар Исмаилович 1975 г.р, Керимов Али Наимович 1960 г.р., Сулейманов Амет Рефатович 1984 г.р. были задержаны и до настоящего момента находятся в отделе МВД", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские правоохранители потребовали у них заполнить анкеты на отработку преступлений, а затем собирались принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, однако все трое задержанных отказались.

Документы, удостоверяющие личность, у всех крымских татар изъяли и до сих пор не вернули.

С момента задержания с татарами не проводят никаких действий, их попросили выйти на улицу и ждать там, а сотрудники МВД закрылись в служебном помещении и отказывают в возврате документов.