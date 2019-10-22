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Аэропорт "Киев" из-за тумана испытывает проблемы с авиарейсами

Аэропорт "Киев" из-за тумана испытывает проблемы с авиарейсами
11:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев".

В Международном аэропорту "Киев" имени Сикорского из-за сильного тумана задерживаются рейсы.

Об этом сообщает аэропорт на своей странице в Facebook.

"Сильный туман влияет на работу аэропорта. В Международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы. Видимость, по состоянию на 9:00, составляет 250 м, вертикальная видимость - 30 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отменены ночные рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) были перенаправлены на запасной аэродром в Борисполь. Пассажиры, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, были перевезены автобусами в аэропорт Борисполь.

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На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах. Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В аэропорту также отмечают, что в случае длительных задержек рейсов пассажирам будут предоставлены напитки и питание. 

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Киев, Аэропорт "Борисполь", Аэропорт, Самолеты, Туман.
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