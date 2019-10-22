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Запуск е-билета в Киеве не состоится 1 ноября: причина

Запуск е-билета в Киеве не состоится 1 ноября: причина
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Запуск е-билета в Киеве перенесли на следующий год

В Киеве перенесли запуск электронного билета в промышленную эксплуатацию.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Продолжаются подключения автоматов самообслуживания для покупки и пополнения карт и установка турникетов для считывания QR-билетов. Но для того, чтобы использование е-билета было удобным для всех без исключения пассажиров, его запуск состоится в промышленную эксплуатацию в 2020 году, а не 1 ноября 2019 года", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время КГГА определит точную дату введения системы.

Он разъяснил, что изменение даты связано с решением вопроса организации проезда льготных категорий пассажиров, зарегистрированных в Киеве.

"Это означает, что в общественном транспорте будут действовать одновременно новая и старая системы оплаты проезда. Пассажиры смогут рассчитываться как транспортной карточкой или QR-билетом, так и наличными. В наземном транспорте продолжат действовать бумажные билеты, а в метро - жетоны. Изменение срока запуска промышленной эксплуатации системы происходит для того чтобы е-билет был максимально удобным для каждого пассажира, независимо от его регистрации или наличия льготной категории", - разъяснил он.

Еще одной причиной он назвал отсрочку внедрения ученического электронного билета. Это связано с тем, что Киевсовет долгое время не собирается на заседания.

Он отметил, что ежедневно тысячи киевлян пользуются электронным билетом и их число постоянно растет.

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"С начала года пассажиры оплатили проезд с его помощью 70 млн раз. А карточками Kyiv Smart Card пользуются уже 190 тысяч человек. Общественный транспорт готов принимать безналичную оплату. 100% наземного транспорта оборудованы валидаторами, турникеты на всех станциях считывают транспортные карты", - сказал он.

Ранее сообщалось, что электронный билет заработает на всех видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября этого года.

Также сообщалось, что в Киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября. Далее в соответствии с законом об электронном билете и распоряжением КГГА по внедрению автоматической системы оплаты проезда должны были работать только электронные средства оплаты.

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Виталий Кличко, Транспорт, КГГА, Электронный билет, е-билет.
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