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Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева
01:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данной события.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева на улице Пушкинской, в результате которого два человека погибли, и одна девушка пострадала, сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

"Около 23:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина услышал взрыв на улице Пушкинской. В результате погибло двое мужчин, девушку с телесными повреждениями госпитализировали", - говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание "Киев оперативный" сообщало, что взрыв произошел около 22:00 на ул. Пушкинской, 34 вблизи входа в здание.

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По информации СМИ, произошел конфликт между охранником и военным, проходившим службу на востоке Украины. Затем последний достал гранату, которая взорвалась у него в руке. По словам свидетелей, они услышали звук как лопнул шарик и после него раздался взрыв.

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Киев, Полиция, Взрыв, Центр, Взрыв в центре Киева.
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