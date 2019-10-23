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Баканов о реформе СБУ: Должны предотвращать риски, а не констатировать их

Баканов о реформе СБУ: Должны предотвращать риски, а не констатировать их
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Иван Баканов представил участникам концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" и ознакомил их с ключевыми аспектами проекта реформы.

Реформа СБУ назрела и перезрела. Сейчас спецслужба неповоротлива, инертна, технологически отсталая. Об этом во время круглого стола по вопросам законодательного обеспечения реформирования заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает сайт СБУ.

"Реформа СБУ должна произойти в сознании сотрудников и общества. Служба прежде всего ответственна перед украинским народом", - сказал он.

Также он представил участникам концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" и ознакомил их с ключевыми аспектами проекта реформы.

"Давайте откровенно признаем - реформа спецслужбы назрела и перезрела. Служба является неповоротливой, инертной, технологически отсталой", - обратился к присутствующим глава СБУ.

По его словам важно, чтобы новые кадры, которые обязательно придут в СБУ, были добропорядочными и профессиональными, а для этого людям следует вернуть мотивацию работать.

Работа в СБУ стать желанной и уважаемой в обществе, подчеркнул Баканов. Реформа изменит не только численность и структуру Службы, добавил он, она изменит ее назначение. По его словам, вместо обслуживания политических элит и давления на бизнес, СБУ должна стать "мобильной, высокотехнологической и проактивной", предотвращать риски, а не констатировать их.

Проведение реформы с одновременным сохранением максимальной эффективности для противодействия разведывательно-подрывным, диверсионным, террористическим, информационным, кибернетическим и другим угрозам национальной безопасности является наиболее ответственной задачей, отметил глава СБУ. По его убеждению, "при поддержке общества мы можем успешно реформироваться. Это будет мощным фактором усиления безопасности государства в целом", - подчеркнул он.

В ходе дискуссии эксперты поддержали основные направления реформирования СБУ и озвучили ряд профессиональных советов. Председатель СБУ заявил, что данные рекомендации обязательно будут проработаны при подготовке окончательной редакции законопроекта.

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Мероприятие было организовано Национальным институтом стратегических исследований. В его работе приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ведущие эксперты сектора безопасности, в частности Владимир Горбулин и Евгений Марчук, народные депутаты Украины, руководство правоохранительных органов.

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СБУ, Риски, Иван Баканов, Баканов о реформе СБУ.
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