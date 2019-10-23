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Взрыв в центре Киеве: названо имя погибшего военного

Взрыв в центре Киеве: названо имя погибшего военного
06:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:По словам свидетелей, выпившие мужчины сидели на лестнице, а один из них что-то крутил в руке, позже послышался громкий взрыв.

Одним из погибших в результате взрыва гранаты в центре Киева был ветеран войны на Донбассе Виктор Дегтярев - командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей". Военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже имел карту постоянного клиента на скидку.

Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской. Пока известно лишь, что звали его Михаилом.

Работница одного из заведений на улице Пушкинской, которая была очевидицей инцидента, в комментарии "24 каналу" рассказала, что выпившие мужчины сидели на лестнице, а один из них что-то крутил в руке. Позже послышался громкий взрыв и резкая вспышка.

Она также отметила, что погибшие были знакомы и часто выходили вместе "на перекур", поскольку во дворе дома расположен ветеранский Фонд воинов АТО, а второй погибший работал охранником соседнего офисного здания.

Взрывной волной выбило стекла в доме, отмечает издание. Работницу бара и ее подругу ранило осколками стекла. К счастью раны оказались не глубокими

Взрыв в центре Киева: один из погибших служил на Донбассе

Во вторник вечером, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинская произошел взрыв. В результате двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения. Позже в полиции отметили, что одним из погибших в результате взрыва в центре Киева оказался мужчина 1966 года рождения, который проходил службу на Донбассе.

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Киев, Взрыв, Погибшие, Виктор Дегтярев, Взрыв гранаты в Киеве, Взрыв в центре Киеве.
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