Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)

Новости Украины:В Одессе спустили на воду новоприбывшие из США катера типа Island.

В Одессе сегодня спустили на воду два катера Военно-Морских сил ВСУ класса Island, которые США передали Украине в порядке военной помощи.

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"23 октября к военному причалу Практической гавани пришвартовались катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", - сказано в сообщении.

Как отмечается, прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд (США) два патрульных катера под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начинают этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки.

В частности, "Славянск" и "Старобельск" пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых катера будут включены в состав украинских ВМС.

Акцентируется, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей ВМС.

"Такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям", - заявили в пресс-центре.