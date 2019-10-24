Парад байков: в Черновцах закроют мотосезон-2019

Новости Украины:26 октября на Соборной площади состоится "Парад байков" в рамках закрытия мотосезона - 2019

В Черновцах к закрытию нынешнего мотосезона проведут "Парад байков", он состоится в субботу, 26 октября. Об этом сообщает сайт Черновицкого городского совета.

"26 октября на Соборной площади состоится "Парад байков" в рамках закрытия мотосезона - 2019. В программе мероприятия - мототрюки, шоу автозвука, мотопробег. Также в рамках мероприятия каждый желающий сможет принять участие в розыгрышах пассажирских мест в мотоколонне и сделать фото на байке", - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 12:00.

Мотопробег стартует с Соборной площади в 16:00 часов. Колонна байкеров проедет по улицам Героев Майдана, Комарова, Воробкевича, Главной к Центральной площади и вернется на Соборную площадь.