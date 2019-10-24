На Донбассе ОБСЕ зафиксировала за сутки более 450 взрывов

Новости Украины:22 октября зафиксировано рост количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение взрывов в Луганской области.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали во вторник, 22 октября, рост количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, насчитав 430 взрывов. На Луганщине число взрывов уменьшилось до 23. Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав больше взрывов (430), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 80 взрывов)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство нарушений выявлено в районах к юго-востоку и югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к северу и северо-востоку от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км к югу от Донецка), а также в районах к западу и северу от Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав меньше взрывов (23) если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 240 взрывов)", - информируют наблюдатели.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-западу от н. п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км северо-западнее Луганска), к юго-западу от Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а также в районах к северо-востоку и востоку от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км западнее Луганска).