Взрыв в центре Киева: появилось видео происшествия

Новости Украины:В МВД показали видео взрыва на Пушкинской.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент взрыва гранаты, который произошел в центре столицы 22 октября.

Соответствующее видео Шевченко выложил на своей странице в Facebook.

"Эта молниеносная вспышка вдали на освещенном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, унесшим жизнь двух людей. В том числе и ветерана АТО Виктора "Сенсея" Дегтярева", - пояснил Шевченко.

В этом же сообщении он разместил информацию о количестве оружия, изъятого Нацполицией из незаконного оборота за 9 месяцев этого года, в том числе гранат.

"Берегите свои и чужие жизни, сдавайте нелегальное оружие и взрывчатку, не носите, не перевозите и не играйте с ней", - призвал Шевченко.

Как известно, поздно вечером 22 октября на улице Пушкинский прогремел взрыв. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а также раненую девушку, которая была госпитализирована. Позже полиция установила личности обоих погибших.

Один из погибших - 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой – охранник офисного здания, у которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

По данным СМИ, в результате взрыва на Пушкинской погиб участник АТО Виктор Дегтярев "Сенсей" и охранник офисного здания Михаил Микитин.