Вспышка дифтерии на Закарпатье: больным не хватает вакцин

Новости Украины:Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение необходимых для лечения дифтерии медикаментов.

В Закарпатской области, где дифтерией заболели 15 человек, не хватает сыворотки от этой болезни.

Об этом корреспонденту сообщил директор областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, выявленные дополнительно 12 пациентов с признаками дифтерии были госпитализированы в областную инфекционную больницу еще вчера, как и планировалось.

"Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружена дифтерия, уже введен весь запас лечебной сыворотки - восемь ампул из имеющихся в области (минимальная доза - две ампулы каждому)", - уточнил Поляк.

Он также уточнил, что состояние пациентов стабильное.

"Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупался несколько лет. Последняя поставка в регионы произошла благодаря гуманитарной помощи из Индии", - добавил Поляк.

17 октября был госпитализирован студент 5-го курса медфакультета Ужгородского национального университета, у которого диагностировали дифтерию.

После этого был обследован 121 студент и два человека, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторных исследований.

22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще два пациентов с диагнозом «дифтерия миндалин, легкое течение".

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно обнаружили палочку дифтерии.