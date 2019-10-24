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"Украинских диверсантов", Дудку и Бессарабова, вывезли из Московского СИЗО

"Украинских диверсантов", Дудку и Бессарабова, вывезли из Московского СИЗО
10:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Сотрудников крымского аналитического центра подозревают в подготовке диверсий на территории Крыма.

Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из московского СИЗО "Матросская тишина" в неизвестном направлении.

Об этом сообщает письменный ответ администрации СИЗО "Матроская тишина".

"Администрация СИЗО-1 ФСИН России извещает вас, что письмо… не может быть вручено, так как арестант убыл в другое учреждение", – говорится в ответе.

Сын Дудки Илья Каверников также сообщил, что в московском СИЗО отказались принять лекарства для его отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова этапируют в аннексированный Россией Крым.

В оккупированном Крыму с начала года - 126 арестов

"В СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не содержится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Предположительно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", – сказал Каверников.

Как сообщалось, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

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Крым, СИЗО, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Матроская тишина.
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