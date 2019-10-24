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Строительство КПВВ "Каланчак" будет завершено раньше срока

Строительство КПВВ "Каланчак" будет завершено раньше срока
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Херсонская ОГА

Новости Украины:По словам главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, с 10 ноября начнется тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак".

Полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" планируется 10 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА.

"Работы по строительству КПВВ "Каланчак" опережают график ... Полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" планируется 10 ноября. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Юрий Гусев во время совместного осмотра контрольного пункта въезда\выезда с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель ОГА, с 10 ноября начнется тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак".

"И в ходе рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - рассказал глава Херсонщины.

Херсонская ОГА намерена обеспечить область чистой энергией

Вместе с тем, чиновники обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы, с которыми сталкиваются граждане при пересечении границы. В их числе - функционирование сервисной зоны.

"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду поднимать на ближайшем заседании Кабинета министров Украины этот вопрос", - пообещала Коляда.

Ранее, на КПВВ "Чонгар" и КПВВ "Каланчак" на админгранице с временно оккупированным Крымом строят новые сервисные и режимные зоны.

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Строительство, Крым, Каланчак, Пункт пропуска, Херсонская ОГА.
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