Кличко открыл заседание Киевского горсовета

Открыл заседание Киевский городской голова Виталий Кличко. Он подчеркнул, что депутаты должны думать не о собственных амбициях, а о проблемах города.
Мэр призвал депутатов работать конструктивно и напомнил, что сегодня необходимо рассмотреть и проголосовать за такие важные вопросы жизнеобеспечения столицы, как, например, подготовка города к зиме, изменения в бюджет города на текущий год по обеспечению социальных выплат и т.п.
В последний раз заседание Киевсовета состоялось 16 мая.
Кличко после длительного перерыва назначил заседание горсовета на 12 сентября, однако из-за отсутствия кворума оно было перенесено на 19 сентября. Однако 19 сентября снова не собрался кворум.