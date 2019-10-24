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Кличко открыл заседание Киевского горсовета

Кличко открыл заседание Киевского горсовета
11:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Началось пленарное заседание сессии Киевсовета, депутаты рассмотрят вопросы повестки дня, подготовленной на заседание, которое планировалось провести 12 сентябр

Открыл заседание Киевский городской голова Виталий Кличко. Он подчеркнул, что депутаты должны думать не о собственных амбициях, а о проблемах города.

Мэр призвал депутатов работать конструктивно и напомнил, что сегодня необходимо рассмотреть и проголосовать за такие важные вопросы жизнеобеспечения столицы, как, например, подготовка города к зиме, изменения в бюджет города на текущий год по обеспечению социальных выплат и т.п.

В последний раз заседание Киевсовета состоялось 16 мая.

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Кличко после длительного перерыва назначил заседание горсовета на 12 сентября, однако из-за отсутствия кворума оно было перенесено на 19 сентября. Однако 19 сентября снова не собрался кворум.

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Виталий Кличко, Киев, Горсовет, Сессия горсовета.
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