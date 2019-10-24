ЕС призывает боевиков освободить украинского журналиста

Новости Украины:"Суд" "ДНР" приговорил Асеева к пятнадцати годам лишения свободы.

Европейский Союз призвал к немедленному освобождению украинского журналиста Станислава Асеева, которого боевики "ДНР" приговорили к 15 годам заключения.

На этом акцентирует представительство ЕС в Украине в Twitter.

"ЕС призывает к немедленному освобождению журналиста Станислава Асеева. Молчание независимых журналистов и свобода выражения недопустимы. ЕС продолжает призывать к освобождению всех незаконно задержанных и заключенных в неконтролируемых государством районах Украины", - говорится в сообщении.

Поддерживаемые Россией боевики группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября заявили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбас.Реалии Станислав Асеев находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Об осуждении "приговора" и требовании освободить Асеева уже заявили ОБСЕ, Европейская федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины и директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.