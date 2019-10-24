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Законопроект о "зеленых" облигациях: правительство рассчитывает на большие инвестиции

Законопроект о "зеленых" облигациях: правительство рассчитывает на большие инвестиции
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусматривается введение "зеленых" облигаций в Украине и установление правил для участников рынка.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение "зеленых" облигаций в Украине, что, по оценкам экспертов, за 10 лет потенциально может привлечь 73 млрд долл. инвестиций в экологически чистые проекты.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, которое совместно с экспертами разработало нормы правовых основ эмиссии "зеленых" облигаций.

Отмечается, что документ предусматривает понятие "зеленых облигаций и экологически чистых проектов, круг эмитентов "зеленых" облигаций, принципы раскрытия информации эмитентами, процедуры отчетности и использования поступлений, которые будут привлечены от инвесторов на финансирование или рефинансирование затрат экологически чистых проектов, а также защиту прав инвесторов, вкладывающих средства в "зеленые" облигации.

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По информации ведомства, мировая практика показывает, что запуск рынка "зеленых" облигаций дает странам доступ к большому пулу инвесторов и способствует выполнению целей и международных обязательств в "чистой" энергетике, энергоэффективности, экологии.

В июне Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, при поддержке проекта GIZ, представило Концепцию внедрения рынка "зеленых" облигаций в Украине на 2020-2022 годы, что поможет привлечь в нашу страну инвестиции в экологически чистые проекты и снизить выбросы СО2.

По оценкам экспертов, рынок "зеленых" облигаций в Украине потенциально может привлечь до 73 млрд долл. инвестиций в экологически чистые проекты до 2030 года.

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"Зеленые облигации" - это такие облигации, поступления от размещения которых будут использоваться исключительно для финансирования или рефинансирования существующих или новых "зеленых" проектов, которые имеют соответствующие экологические преимущества.

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Верховная Рада, Законопроект, Облигации.
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