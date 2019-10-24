Киевсовет принял решение обновить транспортную инфраструктуру за счет ЕБРР

Новости Украины:Депутаты утвердили соглашение о подготовке кредитного финансирования в общей сумме 120 миллионов евро.

Киевсовет согласовал привлечение 120 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на обновление транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Киевсовета.

Так, депутаты утвердили соглашение о подготовке кредитного финансирования, заключенное 31 мая 2019 между Киевским городским головой, КП "Киевпасстранс" и ЕБРР, а также соглашение между Киевским городским головой, КП "Киевский метрополитен" и ЕБРР о досрочном финансирования в суммах соответственно 70 млн евро и 50 млн евро для участия в реализации инвестиционных проектов по инвестированию в улучшение инфраструктуры общественного транспорта путем закупки новых трамваев, комплексной реконструкции трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь"; а также на закупку 50 новых вагонов метро.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2019 года Киевсовет дал согласие на привлечение КП "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" кредита ЕБРР.