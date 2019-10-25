Нападение на активистку в Запорожье: полиция обнародовала фото подозреваемого

Новости Украины:Полиция обнародовала фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье.

Полиция Запорожской области обнародовала фото мужчины, которого подозревают в вооруженном нападении на активистку.

Об этом в Facebook информирует ГУНП в Запорожской области.

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, которому на вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеет залысины на лбу, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", - говорится в сообщении.

В полиции гарантируют анонимность и готовы предоставить вознаграждение за любую информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемого.

Как сообщалось, в четверг, 24 октября, в Запорожье в подъезде дома на улице Европейской неизвестный нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения. Ее госпитализировали.

Пострадавшей оказалась руководитель общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова.