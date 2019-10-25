Скачать
Пятница, 25.10.2019
СМИ: В Белом доме готовятся к восстановлению торговых привилегий для Украины
СМИ: США намерены восстановить торговые привилегии для Украины
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Нападение на активистку в Запорожье: полиция обнародовала фото подозреваемого

Нападение на активистку в Запорожье: полиция обнародовала фото подозреваемого
04:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Полиция обнародовала фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье.

Полиция Запорожской области обнародовала фото мужчины, которого подозревают в вооруженном нападении на активистку.

Об этом в Facebook информирует ГУНП в Запорожской области.

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, которому на вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеет залысины на лбу, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", - говорится в сообщении.

В полиции гарантируют анонимность и готовы предоставить вознаграждение за любую информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемого.

В Запорожье полиция обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

Как сообщалось, в четверг, 24 октября, в Запорожье в подъезде дома на улице Европейской неизвестный нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения. Ее госпитализировали.

Пострадавшей оказалась руководитель общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Нападение, Нацполиция, Анжелика Белова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
03 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
04 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь