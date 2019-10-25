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Российские грузовики с "гуманитаркой" опять приехали в ОРДЛО

Российские грузовики с "гуманитаркой" опять приехали в ОРДЛО
05:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В ОБСЕ заметили, как на Донбасс заехал очередной российский конвой.

В четверг, 24 октября, на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса зашел 86-й российский конвой в составе 16 грузовиков.

Об этом говорится в отчете Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"24 октября в 06:47 (по московскому времени) 86-й российский конвой прибыл в пункт пропуска "Донецк". Всего пограничники и таможенники Российской Федерации проверили 16 транспортных средств перед тем, как они проехали на территорию Украины. Все 16 транспортных средств вернулись в Российскую Федерацию в 14:00 24 октября", - отмечается в отчете.

По данным миссии, конвой состоял из 16 транспортных средств: одна машина сопровождения и 15 грузовых автомобилей, из которых два принадлежали МЧС РФ, остальные - гражданские. На двух грузовых автомобилях также была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

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Как известно, Россия с августа 2014 года незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев заявляет, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста. МИД неоднократно требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом так называемой "гуманитарной помощи".

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Россия, ОБСЕ, Гуманитарка, ОРДЛО.
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