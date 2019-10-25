На границе с РФ обнаружили украденные старинные фотоаппараты (Фото)

Новости Украины:Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты.

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пресекли попытку нелегального вывоза в Российскую Федерацию трех фотоаппаратов Leike1936 года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"В пункт пропуска Плетеневка прибыл автомобиль марки "Мерседес". На нем в Россию направлялся гражданин Азербайджана 1970 года", - говорится в сообщении.

"При осмотре транспортного средства правоохранителями выявлено три фотоаппарата немецкого производства Leike 1936 выпуска, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность", -добавили в Госпогранслужбе.

Фотоаппараты изъяты. На гражданина Азербайджана составлены административные материалы.