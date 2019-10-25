Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет

Нацполиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к взрыву на рынке в Киеве

Нацполиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к взрыву на рынке в Киеве
10:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который бросил неизвестный предмет, после чего прогремел взрыв.

В Деснянском районе Киева на рынке ночью произошел взрыв, никто не пострадал, повреждены фасады нескольких торговых павильонов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня в 1.15 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о взрыве на рынке на улице Теодора Драйзера. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители провели ряд первоочередных следственных действий. "Просмотрев записи камер видеонаблюдения и пообщавшись со свидетелями, полицейские установили: неизвестный, проходя между торговых киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу взорвался. После этого злоумышленник скрылся", - отметили в полиции.

ОБСЕ отчиталась о суточном количестве взрывов в ООС

Пострадавших среди граждан нет, однако повреждены фасады трех магазинов.

"Правоохранители изъяли остатки взрывчатки, которые отправили на экспертное исследование. По предварительной информации, это фрагменты гранаты Ф-1. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователем Деснянского управления полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к правонарушению", - подчеркнули в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Взрыв, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
05 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь