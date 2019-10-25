Нацполиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к взрыву на рынке в Киеве

Новости Украины:Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который бросил неизвестный предмет, после чего прогремел взрыв.

В Деснянском районе Киева на рынке ночью произошел взрыв, никто не пострадал, повреждены фасады нескольких торговых павильонов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня в 1.15 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о взрыве на рынке на улице Теодора Драйзера. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители провели ряд первоочередных следственных действий. "Просмотрев записи камер видеонаблюдения и пообщавшись со свидетелями, полицейские установили: неизвестный, проходя между торговых киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу взорвался. После этого злоумышленник скрылся", - отметили в полиции.

Пострадавших среди граждан нет, однако повреждены фасады трех магазинов.

"Правоохранители изъяли остатки взрывчатки, которые отправили на экспертное исследование. По предварительной информации, это фрагменты гранаты Ф-1. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователем Деснянского управления полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к правонарушению", - подчеркнули в полиции.