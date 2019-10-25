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Отопительный сезон в столице: теплопоставщики оспаривают тариф

Отопительный сезон в столице: теплопоставщики оспаривают тариф
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По сообщению главы КГГА столица начинает отопительный сезон с теми же тарифами, которые действовали ранее.

Некоторые теплопоставляющие предприятия, в том числе в Киеве, в судебном порядке оспаривают постановление правительства, которым был установлен предельный тариф на услуги подачи тепла, поскольку существует несостыковка с реально действующими тарифами в городах.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, формальная сторона вопроса состоит в том, что правительство установило предельный тариф в размере 1400 грн за 1 Гкал на услугу по поставки тепловой энергии. При этом во всех городах существуют тарифы на услугу централизованного отопления, что вносит неясность в ситуацию с тарифами.

"В Киеве тарифы на услугу централизованного отопления 1654 грн за Гкал, то есть это разные вещи и их невозможно сравнивать. Соответственно, ставить вопрос, почему 1400, а не 1600, сегодня некорректно. Тем не менее противоречие остается, и я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться в том числе в судах. По нашей информации, некоторые теплопоставщики уже оспаривают это постановление", - сказал он.

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Пантелеев также отметил, что столица начинает отопительный сезон с теми же тарифами, которые действовали ранее.

26 июня правительство Владимира Гройсмана приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35 грн за кв. м - без счетчика.

Тогда Гройсман отметил, что решение приведет к снижению стоимости теплоснабжения и горячей воды в среднем на 15-20%.

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Киев, Тепло, Отопительный сезон, Поставщики.
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