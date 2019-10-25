Стрельба в Харькове: во время задержания подозреваемый подорвал себя

Новости Украины:Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области была введена в действие полицейская операция "Сирена".

Участник перестрелки возле супермаркета в Харькове, произошедшей сегодня днем, взорвал себя гранатой при попытке задержания его патрульными полицейскими.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Нападавший скрылся на автомобиле с места происшествия, его преследовала полиция, автомобиль Toyota RAV4 он поджег. Оружие, которое здесь изъяли, вы видели, оно иностранного образца. Сейчас эксперты с ним работают. Полиция продолжила преследовать преступника, он уже был ранен, поэтому видел, что шансов у него нет", - заявил он.

"Полицейские патрульные достали оружие, он достал гранату и взорвал себя. Мы знаем, кто эти люди, все, в том числе и погибший гражданин - житель Донецкой области", - добавил Сокуренко.

Как сообщалось ранее, в Харькове 25 октября днем в результате стрельбы возле супермаркета на улице Клочковской один человек погиб, еще один ранен.

"По первоначальной информации, двое неизвестных произвели выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении полиции.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области была введена в действие полицейская операция "Сирена". Отмечается, что автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления. Он подожжен. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.