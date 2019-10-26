В Одессе "титушки" избили активистов, которые протестуют против застройки

Новости Украины:В Аркадии "титутшки" напали на людей, которые вышли на протест против застройки.

В Одессе, в курортной Аркадии, группа людей в одинаковой одежде жестоко избила участников протеста против застройки. Полиция задержала двух человек.

Об этом сообщает "Думская".

«Титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей», — говорится в сообщении.

Корреспонденты «ДумскойТВ» зафиксировали этот инцидент. В результате драки полиция задержала двоих человек. По предварительным данным, это охранники стройки.

Этот инцидент произошел во второй половине дня. А с утра в ходе бессрочной акции на глазах у полиции уже происходила драка с распылением газа. Протестующие направились в отделение полиции, чтобы написать заявления и зафиксировать побои.

Как отмечает издание, в начале октября стало известно, что в курортном приморском районе Одессы - Аркадии появятся еще три высотки по адресу Гагаринское плато, 5. Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство.

По данным "Думской, заказчиком многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS выступает ООО «Камертон», спроектировала его компания «Мегалайн Проект», а подрядчиком будет компания «Эйч Пи Групп». В каждом доме предусмотрено 25 этажей.

В прошлом году во время протестов против другой стройки на Гагаринском плато в Одессе произошла массовая драка.