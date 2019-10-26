Туризм на Донетчине: отдыхающие уплатили почти 2 миллиона туристического сбора

Новости Украины:В Донецкой области за 2019 год уплатили почти 2 миллиона гривень туристического сбора.

В Донецкой области за 9 месяцев 2019 года в местные бюджеты уплатили почти 2 миллиона гривень туристического сбора, что почти втрое превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы в Донецкой области на странице в Facebook.

«Местные бюджеты за 9 месяцев 2019 года уже получили почти в три раза больше туристического сбора, или 1,9 млн гривень», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером по наполнению местных бюджетов туристическим сбором с начала года является Мангушский район (благодаря курортным зонам Азовского побережья) - 577,3 тыс. гривень, далее следует Славянский район («зеленый» туризм) - 548,8 тыс. гривень и г. Краматорск - 289,5 тыс. гривень.

Фискалы подчеркнули, что туристический потенциал Донецкого региона чрезвычайный и еще не раскрыт на все 100%, область интересна как иностранным инвесторам, так и местным предприятиям.