Для путешественника: в Риге вводят налог для туристов

Новости мира:За детей младше 12 лет налог не нужно платить.

С 2021 года за пребывание в столице Латвии, Риге, туристы будут обязаны платить налог.

Комиссия Рижской думы по финансовым вопросам приняла проект туристического налога, пишет Delfi.

Каждый отель или хостел будет обязан брать за размещение одного туриста евро за сутки. В то же время суммарно размер налога не должен превышать 10 евро с туриста.

За детей младше 12 лет налог не нужно платить.

Ежемесячно владельцы отелей и другой недвижимости, где останавливаются туристы, должны отчитываться на специальном сайте о количество гостей столицы и перечислять налоги.

Средства потратят на финансирование развития Риги и популяризации города за рубежом.

Напомним, купание с дельфинами или экскурсии рядом с их территорией пользуются большой популярностью среди любителей подводного мира. Однако, как отмечают экологи, такое веселье вредит их существованию. Именно поэтому чиновники Новой Зеландии решили запретить этот вид развлечений, предложив выгодную всем альтернативу.