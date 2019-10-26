Суд арестовал заммэра Днепра

Новости Украины:Подозреваемого в присвоении миллионов бюджетных средств заместителя мэра Днепра арестовали.

Задержанному накануне заместителю городского головы Днепр, который подозревается в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста в городе, суд избрал меру пресечения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Сейчас по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области указанном должностному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении

По версии следствия, заместитель городского головы вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украина).

"На основании постановления следственного судьи Дзержинского районного суда г.. Кривого Рога задержали заместителя городского головы - директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровской городского совета, который ранее был объявленного в розыск", - отметили в прокуратуре.