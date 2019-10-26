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Суббота, 26.10.2019
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ДТП в Волынской области: легковушка столкнулась с фурой, есть погибшая (Фото)

ДТП в Волынской области: легковушка столкнулась с фурой, есть погибшая (Фото)
22:04 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция выясняет обстоятельства летальной ДТП в Маневичском районе Волынской области.

Сегодня, 26 октября, по 15 часов в дежурную часть ГУНП в Волынской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между селами Копылье и Градье Маневичского.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что автопроисшествие произошло с участием грузовика Volvo, под управлением 20-летнего жителя Луцкого района и Opel Astra, за рулем которого находился 42-летний житель Луцкого района.

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В результате ДТП погибла 47-летняя пассажирка Opel Astra, водитель легковушки и еще одна пассажирка получили телесные повреждения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

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ДТП, Волынская область, Нацполиция.
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