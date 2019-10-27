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На столичном ж/д вокзале установят зарядки для электрокаров

На столичном ж/д вокзале установят зарядки для электрокаров
02:28 Сегодня Телеграф autoua.net

Новости Украины:В Киеве на железнодорожном вокзале установят зарядки для электрокаров.

«Зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы. До конца года установим там необходимое оборудование», сообщил на своей странице в Facebook глава «Укрзализныци» (УЗ) Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, самым сложным этапом реализации этого проекта было преодоление бюрократических препятствий, но и эта преграда осталась позади, как и сном нелегально установленных мафов.

Появление зарядок для электрокаров на остальных вокзалах страны будет зависеть от спроса, добавил глава УЗ.

Напоминаем, Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электромобиль – кроссовер MX-30. Он уже доступен для заказа в европейских дилерских центрах бренда. Габариты новинки – 4395x1795x1 570 мм, колесная база – 2655 мм.

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Киев, Автомобиль, Зарядка, Вокзал, Электрокар.
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