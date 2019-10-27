Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное
Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы
Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы

Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное

Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Пострадавший в харьковской перестрелке Георгий Исаков успешно перенес операцию.

40-летний мужчина, который выжил после стрельбы в Харькове, успешно перенес операцию.

Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет, сообщает ТСН.

"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", - рассказал заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

Однако для показаний раненый еще слишком слаб, поэтому допросить его следователи не могут. Перестрелка в центре Харькова произошла среди бела дня, ее успели заснять очевидцы. Двух мужчин киллер ждал у машины и открыл огонь, они тоже достали оружие. Все трое получили ранения. Киллер убегал на внедорожнике, а впоследствии, окруженный полицией, подорвал себя гранатой.

Двух его жертв забрала скорая. Один мужчина скончался по дороге в больницу, второй сейчас в реанимации под усиленной охраной спецназовцев. Полиция имен не называет, но по информации СМИ, убит Владимир Борох – свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы ФР Дениса Вороненкова. Выжил Георгий Исаков – соратник одиозного главаря бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина.

Напоминаем, в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла стрельба. По словам очевидцев, до того, как начались разборки, в супермаркете заметили четырех подозрительных мужчин в черной одежде. Предполагают, что именно между ними произошел конфликт, который впоследствии перерос в стрельбу. В ней погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Один из ее участников, который скрылся с места на автомобиле, впоследствии подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перестрелка, Харьков, Полиция, Стрельба, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
03 Климпуш-Цинцадзе о "поправках Геруса": Мы делаем себя уязвимыми к очередному влиянию РФ
04 Пигментация кожи: причины и способы борьбы
05 Гороскоп на завтра, 27 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число жертв перевалило за 60
Протесты в Ираке: число жертв перевалило за 60
Цена акций Twitter снизилась на 20%
Цена акций Twitter снизилась на 20%
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь