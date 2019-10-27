Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное

Новости Украины:Пострадавший в харьковской перестрелке Георгий Исаков успешно перенес операцию.

40-летний мужчина, который выжил после стрельбы в Харькове, успешно перенес операцию.

Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет, сообщает ТСН.

"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", - рассказал заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

Однако для показаний раненый еще слишком слаб, поэтому допросить его следователи не могут. Перестрелка в центре Харькова произошла среди бела дня, ее успели заснять очевидцы. Двух мужчин киллер ждал у машины и открыл огонь, они тоже достали оружие. Все трое получили ранения. Киллер убегал на внедорожнике, а впоследствии, окруженный полицией, подорвал себя гранатой.

Двух его жертв забрала скорая. Один мужчина скончался по дороге в больницу, второй сейчас в реанимации под усиленной охраной спецназовцев. Полиция имен не называет, но по информации СМИ, убит Владимир Борох – свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы ФР Дениса Вороненкова. Выжил Георгий Исаков – соратник одиозного главаря бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина.

Напоминаем, в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла стрельба. По словам очевидцев, до того, как начались разборки, в супермаркете заметили четырех подозрительных мужчин в черной одежде. Предполагают, что именно между ними произошел конфликт, который впоследствии перерос в стрельбу. В ней погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Один из ее участников, который скрылся с места на автомобиле, впоследствии подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки полиции.