На Львовщине подросток попал под автомобиль

Новости Украины:Подростка с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля получил травмы несовершеннолетний 20002 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защите Львовской ОГА.

Так, 26 октября, в 03:00, в пгт. Магеров Жовковского района, житель села Городжев Жовковского района, 1996 года рождения, управляя автомобилем Wolksvagen Golf совершил наезд на пешехода, жителя села Бирки Жовковского района, 2002 года рождения.

С диагнозом "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, перелом левого плеча, перелом наружной кости левого голеностопного ступенчатого сустава" подросток был доставлен в Жовковскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.