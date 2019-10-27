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На Львовщине подросток попал под автомобиль

На Львовщине подросток попал под автомобиль
10:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Подростка с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля получил травмы несовершеннолетний 20002 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защите Львовской ОГА.

Так, 26 октября, в 03:00, в пгт. Магеров Жовковского района, житель села Городжев Жовковского района, 1996 года рождения, управляя автомобилем Wolksvagen Golf совершил наезд на пешехода, жителя села Бирки Жовковского района, 2002 года рождения.

С диагнозом "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, перелом левого плеча, перелом наружной кости левого голеностопного ступенчатого сустава" подросток был доставлен в Жовковскую ЦРБ.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.  

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Львовская область, ДТП, Львовская ОГА, Нацполиция.
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