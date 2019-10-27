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Заместителя мэра Днепра суд выпустил под залог

Заместителя мэра Днепра суд выпустил под залог
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Чиновника подозревают в хищении почти 30 миллионов гривень во время ремонта Центрального моста в Днепре.

Суд выпустил под залог заместителя председателя Днепровского городского совета Михаила Лысенко, который вместе с другими должностными лицами горсовета и руководством предприятия-подрядчика подозреваются в присвоении 29,5 млн грн при ремонте Центрального моста в городе.

"600 тысяч гривен за Михаила Лысенко заплатили сразу после избрания меры пресечения, поэтому в СИЗО он не попал. С сентября Лысенко находился в розыске. В мэрии поясняли: чиновник сначала был в заграничной командировке, а затем в отпуске", - говорится в сюжете.

Задержали Лысенко в Харькове, когда чиновник прилетел в Украину из Турции.

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14 сентября прокуратура Днепропетровской области объявила о подозрении шести чиновникам Днепровского горсовета, среди которых Лысенко, и директору предприятия "Маст-Буд" Михаилу Беккеру в хищении 29,5 млн грн во время ремонта Центрального моста в Днепре.

В отношении фигурантов открыто производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Центральный автомобильный мост через Днепр соединяет центр города с левобережной частью, открыт в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. Во время ремонтных работ выявлялись нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел.

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В июле во время поездки в Днепр президент Владимир Зеленский и мэр Борис Филатов заключили пари о том, что реконструкция моста завершится через два месяца, и сооружение будет сдано в эксплуатацию 14 сентября - в День города. Если сроки не будут выполнены, Филатов заявил, что уйдет с должности.

Движение по Центральному мосту было открыто досрочно - 7 сентября.

14 сентября Зеленский проинспектировал отремонтированный мост, заявив, что качество ремонта объекта должны оценить эксперты.

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Суд, Днепр, Днепропетровская область, Михаил Лысенко.
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