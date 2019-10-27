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Полиция расследует обстоятельства смерти женщины на водохранилище

Полиция расследует обстоятельства смерти женщины на водохранилище
12:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция выясняет личной погибший а так же причину смерти.

Во Львовской области устанавливают личность и причины смерти женщины, тело которой было обнаружено в водохранилище возле ТЭЦ, об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 26 октября, около 15:20, в городе Червоноград по ул. Боковая Промышленная, в водохранилище местной ТЭЦ местными жителями было обнаружено тело неизвестной женщины.

В 15:50 Червоноградским спасательным подразделением Львовской центральной спасательно-водолазной службы тело было поднято на поверхность.

На Львовщине подросток попал под автомобиль

Проводятся следственные действия по установлению личности погибшей, а также причины смерти.

Напомним, в Харьковской области, в селе Басово Золочевского района в озере утонул 5-летний мальчик.

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Водохранилище, Львовская ОГА, Львовская область ТЭЦ.
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